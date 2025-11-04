29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, internet ve sosyal medya üzerinden fal, büyü ve muska vaadiyle dolandırıcılık yapan 62 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirip şantaj yaptıkları da belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda dolandırıcılık suçlarını önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşları "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını kullanarak dolandırdıkları belirlendi.

Şantaj da yaptılar