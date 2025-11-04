29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, internet ve sosyal medya üzerinden fal, büyü ve muska vaadiyle dolandırıcılık yapan 62 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirip şantaj yaptıkları da belirlendi.
Muska ve büyü operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda dolandırıcılık suçlarını önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşları "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını kullanarak dolandırdıkları belirlendi.
Şantaj da yaptılar
Şüphelilerin, elde ettikleri kişisel bilgiler aracılığıyla mağdurları tehdit edip şantaj yoluyla para talep etmeye devam ettikleri tespit edildi. Zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 62 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 POS cihazı, 62 cep telefonu, 73 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.