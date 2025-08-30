Son Mühür- Ağrı’nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili dava sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, küçük kızın amcası Yusuf Aydemir’in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.

Yeni duruşma tarihi belirlendi

Dava avukatı Erdoğan Tunç, sürece ilişkin yaptığı açıklamada duruşma tarihinin kesinleştiğini bildirdi. İlk celsenin 16 Ocak 2026’da Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirten Tunç, dosyaya dahil edilecek ses kayıtlarının sanıkların cezalandırılmasında etkili olabileceğini söyledi.

Ses kayıtları kriminal incelemeye gönderildi

Tunç, dosyaya giren ses kayıtlarının kriminal incelemeye gönderildiğini ve kayıtların orijinalliğinin tespit edilmesinin ardından ses karşılaştırması yapılacağını aktardı. AFAD ekiplerinden alınacak örnek ses kayıtları da inceleme sürecine dahil edilecek.

AFAD üyeleri hakkında soruşturma başladı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Avukat Tunç, yürüyen dava sürecinin yanı sıra ayrı bir suç duyurusunda da bulunduklarını açıkladı. Tunç, bazı AFAD görevlileri hakkında “şüpheli” sıfatıyla soruşturma başlatıldığını ifade ederek, aile üyeleriyle söz konusu kişiler arasında olası “yakınlık veya rüşvet” iddialarının araştırıldığını belirtti. Tunç, önümüzdeki iki-üç ay içinde bazı AFAD çalışanları hakkında tutuklama talebinde bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

Olayın geçmişi

Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Küçük kızın cesedi, kaybolmasından 18 gün sonra köye yaklaşık 2 kilometre mesafede, akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu. Vücudunda darp veya yara izine rastlanmayan Leyla, köyünde toprağa verilmişti.

Yargılama süreci

Olayın ardından 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 2 Ekim 2020’de görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklara ceza verilebilmesi için delillerin yetersiz olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuş ve Yusuf Aydemir’in tahliyesine karar vermişti. 8 Ekim 2021’de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanan tüm sanıkları delil yetersizliğinden beraat ettirmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise beraat kararlarını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmişti.