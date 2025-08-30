Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Devlet Malzeme Ofisi hizmetlerinin dijital ortama taşınacağı ve bu sayede kamu alımlarında şeffaflık ile tasarruf sağlanacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"Tüm süreçlerin izlenebilir olması gerekiyor"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yağcı, Devlet Malzeme Ofisi’nin yalnızca sınırlı ölçekte alımları kapsadığını vurguladı. Asıl çözümün tüm kamu alımlarının dijitalleşmesi olduğuna işaret eden Yağcı, “Kamu yararı açısından aciliyet gösteren alım ve ihalelerin (KİK 21/b de dahil olmak üzere) başından sonuna kadar tüm süreçlerin izlenebilir ve denetime açık hale getirilmesi zorunludur” dedi.

Yağcı, böyle bir uygulamanın şeffaflık, hesap verilebilirlik, verimlilik ve adalet ilkelerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını, en önemlisinin de kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasının önüne geçileceğini dile getirdi. Bu adımın, mevcut yoksulluğun önemli sebeplerinden birini de ortadan kaldırabileceğini belirtti.

“Ülkemizin kurumsal itibarını da güçlendirecektir"

Yağcı açıklamasında, şeffaf ve kapsayıcı bir kamu alım sisteminin yalnızca devlet kaynaklarının doğru yönetilmesi açısından değil, vatandaşın devlete güveninin pekişmesi için de kritik olduğuna dikkat çekti.

“Böylesi bir yaklaşım yalnızca iç kamuoyuna güven vermekle kalmayacak; aynı zamanda uluslararası standartlarla uyumlu bir iyi yönetişim pratiği olarak ülkemizin kurumsal itibarını da güçlendirecektir” diyen Yağcı, rekabetin artmasıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin de kamu ihalelerine daha adil koşullarda katılabileceğini vurguladı.