Fenerbahçe, kış transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlarken, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile ilgili de görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak, transferin konuşulan ismi Lewandowski, sarı-lacivertli kulübün teklifini reddetti.

Lewandowski, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddetti?

Sky Sport muhabiri Florian Plettenberg’in aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi, Lewandowski’ye somut bir teklif sundu fakat deneyimli golcü, takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirterek bu teklife olumsuz yanıt verdi. Lewandowski'nin, transfer döneminde kulüp değiştirmeyi planlamadığı ve Barcelona'da kalma isteği öne çıktı.

Barcelona'da kalmak isteyen Lewandowski'nin geleceği belirsiz

Robert Lewandowski'nin şu anki kulübü Barcelona'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Ancak, Polonyalı golcünün kontratında bir yıllık opsiyon bulunduğu ve sezon sonunda Barcelona'da kalma isteğini dile getirdiği belirtildi. Lewandowski, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini ve Barcelona'da sezonu tamamlamak istediğini ifade etti.