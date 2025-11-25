Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçı sırasında kameralara yansıyan tartışmalı görüntüsüyle gündem oldu. Brezilyalı kalecinin, Rizespor tribünlerine doğru müstehcen bir hareket yaptığı iddia edildi.

Ederson’un Rizespor maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi. PFDK'ya sevk kararının ardından, futbolcunun disiplin ihlali nedeniyle nasıl bir ceza alacağı merak konusu oldu.

Disiplin talimatına göre sevk

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson Santana de Moraes, Çaykur Rizespor maçındaki "hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Bu sevk, oyuncunun davranışlarıyla ilgili disiplin sürecinin başladığını gösteriyor.