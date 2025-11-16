Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, geleceğine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü söyledi. Polonyalı yıldız, önümüzdeki aylarda kariyeriyle ilgili bir karar vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda çok sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum.”

33 yaşındaki golcünün sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunduğu, ancak Barcelona yönetiminin bu opsiyonla ilgili henüz net bir karar vermediği aktarılıyor.

Fenerbahçe iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü

Lewandowski’nin adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertlilerin yeni yönetimle birlikte büyük bir transfer hamlesi yapabileceğine dair iddialar, Polonyalı golcünün Türkiye’ye gelebileceği yönünde spekülasyonları artırmıştı.

Saran şaşırdı: “Nereden çıktı Lewandowski?”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beyaz Futbol programında kendisine yöneltilen Lewandowski sorusu karşısında şaşkınlığını gizlemedi. Sinan Engin'in “Lewandowski gündeminizde mi?” sorusuna Saran şu yanıtı verdi:

“Nereden çıktı Lewandowski?”

Başkan Saran’ın cevabı, transfer iddialarını güçlendirmek yerine belirsizliği daha da artırdı. Açıklamanın ardından kamuoyunda “Fenerbahçe gerçekten ilgileniyor mu?” sorusu yeniden tartışılmaya başlandı.

Barcelona’da performansı dikkat çekiyor

Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 12 resmi maçta sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, bu müsabakalarda 7 kez fileleri havalandırarak etkili bir performans sergiledi. Katalan ekibi, oyuncunun sözleşme durumunu sezon içinde yeniden değerlendirecek.

Kariyerinde yeni bir sayfa açabilir

Futbol otoriteleri, Lewandowski'nin sezon sonunda Avrupa’dan ayrılabileceğini, MLS, Suudi Arabistan veya Türkiye gibi farklı seçeneklerin gündemde olabileceğini değerlendiriyor. Ancak tecrübeli golcü, konuşmasında belirttiği gibi şimdilik net bir yol haritası çizmiş değil.