A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan’ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Bulgar basını kendi milli takımına ağır eleştiriler yöneltti. Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede Türkiye, Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golü ve Atanas Chernev’in kendi kalesine attığı golle sahadan iki farkla galip ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Takım, grupta puanını 12’ye yükselterek Dünya Kupası play-off etabını garantiledi. Bulgaristan ise 0 puanda kaldı.

Maçın ardından Bulgar medya kuruluşları, manşetlerinde sert ifadeler kullandı. Ülke futbolunun geldiği noktaya dikkat çeken yorumlarda, yenilgi geniş şekilde yer buldu. Öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

GOL.bg: “Bulgaristan Türkiye’de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz”

BTV Sport: “Milliler yine Türkiye’ye yenildi”

BG On Air: “Her zamanki gibi Türkiye’ye yenildik, grupta 0 puandayız”

Dsport: “Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye’ye yenildi”

Lupa.bg: “Bu sefer sadece 2-0 yenildik”

Webcafe: “Türkiye bize acıdı, ‘Aslanlar’ hâlâ puan alamadı”

Sportlive: “Acının sonu yok, 20 yıllık utanç”

Tema Sport: “Biraz futbol oynadık ama yine Türkiye’ye yenildik”

Bulgar basınındaki yorumlarda özellikle Türkiye’nin maç içinde vitesi yükseltmemesi, bunun da “acıma” olarak değerlendirildiği dikkat çekti. Basın, milli takımlarının yıllardır toparlanamayan futbol yapısını da acı bir dille eleştirerek yenilginin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.