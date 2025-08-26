CHP'ye yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bir eleştiri de gazeteci ve yazar Levent Gültekin'den geldi. Levent Gültekin, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan üzerinden CHP'li belediyelere yüklendi.

"CHP'li belediyeler tamamen CHP'li siyasetçilerin çocuklarına hizmet ediyor!"

Sosyal medya yayınında hem CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı hem de CHP'li belediyeleri eleştiren Gültekin, "Bülent Tezcan 5 dönemdir milletvekili. O kadar bulunmaz hint kumaşı ki, yerini kimseye bırakamayacak kadar önemli işler yapıyor 5 dönemdir. Yetmiyor kızını, oğlunu, damadını bir CHP'li belediyede işe yerleştiriyor sonra bunu belediye başkanına soruyorlar "liyakatle aldık" diyor. Kuşadası'nda liyakatle alabileceğin başka mimar mı yok? Bunu Kuşadası'nda herkes biliyor zaten. Özlem Çerçioğlu Bülent Tezcan'a bir soru sordu. Eşiniz Ataşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışıyor mu diye. Belli ki bütün aileyi belediyelere yerleştirmiş. CHP'li belediyeler tamamen CHP'li siyasetçilerin çocuklarına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.