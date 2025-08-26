İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos 2025 tarihinde “GREYWOLF” isimli Türk bayraklı teknesiyle Yalova SETUR Marina’dan Bozcaada’ya hareket etti. Ancak yolculuk sırasında kendisinden bir daha haber alınamadı. Arama-kurtarma çalışmaları genişletildi.

MSB’den resmi açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, kaybolan iş insanıyla ilgili yürütülen çalışmalara dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın talebi üzerine Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na bağlı TCG Işın gemisinin görevlendirildiği ve arama-kurtarma faaliyetlerine başladığı ifade edildi.

68 metre derinlikte cansız beden bulundu

Açıklamada dikkat çeken bir detay da paylaşıldı. Marmara Denizi’nde yapılan taramalar sırasında 68 metre derinlikte Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cansız bedenin tespit edildiği belirtildi. İlk bulgulara göre bu bedenin kaybolan iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendiriliyor.