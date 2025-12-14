Son Mühür- Science Dergisi'nde yayınlanan ve New York Times'ın haberleştirdiği İstanbul ile ilgili büyük deprem çıkmazına göndermede bulunan deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş,

''Kuzey Anadolu Fay Zonu' nun Marmara Denizi ile ilgili fay modeli ve 1509, 1766, 1894 depremleri ile ilgili segmantasyon ilişkisi doğru değil'' hatırlatmasında bulundu.

''5.0 ila 6.2 arası depremler gelecekteki kırılmanın hazırlık evresi depremleri olduğu için, kırılma süreci açısından büyük deprem üretecek segmentin batı ve doğu ucundaki küçük pürüzlerde bu tür depremlerin olması gayet normal ve batıdan doğuya doğru olması da tesadüf.'' diyen Demirtaş,

''Marmara'da büyük bir deprem olma olasılığı yüksek ve bu değişmeyen bir gerçek.. Ancak Science Dergisi'nde yayınlanan analiz sonucu gerek kullanılan 15 yıllık dar bir zaman ve Marmara'daki fay modeli-deprem-segmantasyon ilişkisi açısından bilimsel kurgudan başka bir şey değil.'' mesajı verdi.



Temcit pilavı gibi ısıtılan bir konu...



Deprem bilimci Beytullah Saraç ise,

''İstanbul depremi konusunda 26 yıldır aynı şeyleri temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp öne çıkarıyorlar. Yabancı araştırmacılarla ilgili yapılan haberlerin eskilerinden hiçbir farkı yok. Bu yüzyılda "büyük İstanbul depremi" üretebilecek kırılmamış fay kalmadı.'' hatırlatmasında bulundu.



Marmara'da 7.0 büyüklüğü olmaz tepkisi...



Yer bilimleri uzmanı Serkan İçelli de İstanbul'da 7 ve daha büyük bir deprem olma iddiasına karşı çıkarak,

''1963 de 25 km Adalar parçası 6,3 ile yırtıldı.

Sadece ve Büyükçekmece/Zeytinburnu arasında kilitli parça kaldı.

Maalesef creep yok.

6,5 Deprem üretebilecek bir parça.

İstanbul'da 7 lik deprem YOK...'' mesajı verdi.