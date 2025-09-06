Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi, iki sezon boyunca izleyicileri sürükleyici hikayesiyle ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı yapım, bir kadının mesleki ve ailevi mücadelelerini merkeze alarak medikal drama ve aile dinamiklerini işliyor. Sezon finali sonrası merakla beklenen 3. sezon, 9 Eylül Salı günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor. MF Yapım imzalı dizi, Güney Kore yapımı Doctor Cha'dan uyarlanmış bir Türk televizyon projesi olarak dikkat çekiyor. Yeni sezonda senaryo ekibinde Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı isimleri yer alırken, yönetmen koltuğunda Mehmet Can Bindal oturuyor. Dizinin reyting başarıları, üçüncü sezon hazırlıklarında kadroya yeni isimler eklenmesine yol açtı.

Bahar dizisinde Timur karakteri öldü mü?

Bahar dizisinin 48. bölüm sezon finali, Timur Yavuzoğlu karakterinin bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü haber bülteniyle sona erdi. Uçağın irtifa kaybı yaşadığı ve ölü ile yaralı sayısının bilinmediği belirtilirken, bu gelişme izleyicilerde büyük şok yarattı. Timur'un uçakta bulunduğu ima edildiği için karakterin ölümü konuşulmaya başlandı. Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur, dizinin ilk iki sezonunda Bahar'ın eşi olarak merkezi bir rol üstlendi. Ancak sezon finali sonrası kulislerde Ak'ın diziye veda ettiği bilgisi yayıldı. Yapım ekibiyle karşılıklı anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ak, sosyal medya paylaşımında "Muhteşem bir deneyimdi... Güle güle Prof. Dr. Timur Yavuzoğlu" diyerek ayrılığı doğruladı. Bu veda, hikayede dramatik bir dönüm noktası oluşturdu ve Timur'un ölümüyle karakterin hikayeden çıktığı anlaşıldı.

Mehmet Yılmaz Ak'ın diziye vedası

Mehmet Yılmaz Ak, Bahar dizisinde Timur Yavuzoğlu karakteriyle iki sezon boyunca izleyicilerin karşısına çıktı. 1986 Diyarbakır doğumlu oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Kariyerine tiyatro ve oyun yazarlığıyla başlayan Ak, Ben de Özledim, İçerde, Çukur, Ramo, Yargı gibi yapımlarda rol aldı. Yargı'daki Savcı Pars rolüyle tanındı. Bahar'da kibirli ve kontrolcü profesör Timur'u canlandıran Ak, performansıyla övgü topladı. Sezon finalindeki uçak kazası sahnesi, Ak'ın ayrılığını işaret etti. Yapım şirketi MF Yapım, Ak'ın yeni projelere odaklanmak için diziden ayrıldığını belirtti. Emre Karayel'in Tolga karakteri de 3. sezonda yer almayacak. Ak'ın veda paylaşımı, hayranlarında hüzün yarattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncu, ayrılığın senaryo gereği olduğunu ve yeni fırsatlar için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Bahar dizisinin 3. sezon kadrosu

Bahar dizisinin 3. sezonunda kadro genişliyor. Demet Evgar Bahar, Buğra Gülsoy Evren, Ecem Özkaya Rengin, Hatice Aslan Nevra, Füsun Demirel Gülçiçek gibi isimler devam ediyor. Yeni sezona Mert Turak ve Hayal Köseoğlu katılıyor. Turak, Amerika'dan dönen bir beyin cerrahı rolünde yer alacak. Köseoğlu ise hikayeye dinamik bir katkı sağlayacak. Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk gibi oyuncular da kadroda kalıyor. Sezon fragmanında, Bahar'ın yeni başhekim Harun'la yüzleşmesi ve Evren'le ilişkisi ön planda. Naz'ın Evren'le ilgili iddiaları, hikayeyi karmaşıklaştırıyor. Asistan Maral'ın iddialı tavrı, hastane ortamında gerilim yaratacak. Dizi, aile içi çatışmalar ve mesleki zorlukları işleyerek izleyiciyi etkilemeye devam edecek. Yeni sezon, Timur'un yokluğunda Bahar'ın dönüşümüne odaklanıyor.