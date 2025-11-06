UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ardından Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, üst üste aldığı bu zaferlerle hem ilk 8’e kalma şansını yükseltti hem de gelirini önemli ölçüde artırdı.

2.1 Milyon Euro'yu kasasına koydu

Galatasaray, son olarak deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederken, Osimhen’in hat-trick yaptığı karşılaşmada 2.1 milyon Euro’luk galibiyet primi kazandı. Üst üste üç maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, yalnızca başarı primlerinden toplam 6.3 milyon Euro gelir elde etti. Ayakbastı parası da dâhil olmak üzere Galatasaray’ın UEFA’dan kazandığı toplam ödül miktarı 36 milyon Euro’ya ulaştı.