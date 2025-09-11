Lenf kanseri nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkez eski müdürlerinden Salih Çil, Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece’de toprağa verildi.

Fatih Camisi’nde cenaze töreni

Lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Salih Çil için Fatih Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Çil’in ailesi taziyeleri kabul etti.

Siyasiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı

Cenaze namazına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile çok sayıda kişi katıldı.

Küçükçekmece’de defnedildi

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Salih Çil’in cenazesi, Küçükçekmece Yeni Kanarya Mezarlığı’na defnedildi.