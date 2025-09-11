Son Mühür- Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesi medya dünyasını hareketlendirdi. Medya ombudusmanı Faruk Bildirici, Can Holdingin bünyesinde bulunan mecralara el konmasını “İktidar, tam kontrolünde olmayan medya kuruluşlarına iki yol bırakıyor artık: Ya TMSF’ye devredilmek ya RTÜK'ün cezalarına muhatap olmak” diye nitelendirdi. Akademisyen Can Ertuna ise “Sektörün şekillendirilmesinde kilometre taşları” diyerek 2004’te Cem Uzan’ın sahibi olduğu Star TV ile başlayan el koyma ve satış yoluyla medyanın el değiştirme sürecini hatırlattı.

İstanbul’da Habertürk, SHOW TV, Bloomberg HT ve HT Spor’un imtiyaz sahibi Can Holdinge yönelik soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el kondu ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da olduğu öğrenildi.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Hisseleri Ciner’den satın almıştı

Can Grubu, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Ciner Yayın Holding’in hisselerini 24 Nisan’da almıştı. Grup, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın “medyadaki kurumları yönetecek tam ve tek yetkili olacağını” duyurmuştu.

Uzun yıllar Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran Turgay Ciner’e ait Ciner Yayın Holding’in hisselerini Can Holdine devretmesi medyada “bir devrin sonu” diye yankı bulmuştu.

YouTube kanalındaki konuşması gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanı’na tehdit” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, 24 Aralık 2024 tarihli yazısında Ciner Medya’nın Can Holding’e 800 milyon dolara satıldığını belirtti.

“Flash Haber'in devşirilmesindeki yöntemle aynı”

Medya dünyası Can Holdingin sahibi olduğu Habertürk ve Show TV’ye el konmasıyla çalkalanırken, operasyon Flash Haber sürecini hatırlattı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 25 Kasım 2024’te Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmasının ardından devir işleminin halen gerçekleştirilmediğini açıklamıştı. Mahiroğlu, açıklamasında Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı’nın “çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını” belirtti.

Ödemenin iadesini istendiklerini ancak bunun gerçekleştirilmediğini açıklayan Mahiroğlu, “Hisse devri veya para iadesini yapmamasının arkasında ne yatıyor veya bu gücü nereden alıyor?” diye de tepki gösterdi.

Medya ombudusmanı Faruk Bildirici, Can Holdingin bünyesinde bulunan mecralara el konmasına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Flash Haber'in devşirilmesindeki yöntemin Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV'de de aynen tekrarlandığını” söyleyen Bildirici, “Onca soru işaretlerine rağmen Can Holding'in Ciner Medya'yı satın almasına onay verildi; şimdi de soruşturma başlatılıp TMSF'ye devredildi! Neler döndüyse artık satış süreci aylarca devam etmişti” dedi.

“Birileri bu satışın önünü açmasa böyle bir devir olamazdı”

Bildirici, “Rekabet Kurumunun satışın izne tabi olmadığına karar vermese ya da birileri bu satışın önünü açmasa böyle bir devir olamazdı” ifadelerini kullandı.

“İktidar, tam kontrolünde olmayan medya kuruluşlarına iki yol bırakıyor artık” diyen Bildirici “Ya TMSF’ye devredilmek ya RTÜK’ün cezalarına muhatap olmak” eleştirisinde bulundu.

2004’te Uzanların Star TV’sini el konmasıyla başlayan süreç

Akademisyen Can Ertuna ise önceki yıllarda el değiştiren medya kurumlarını hatırlattı. Ertuna, Star grubunun, Sabah-ATV grubunun TMSF’ye devrini ve Doğan Medya Grubu’nun medya sektöründen çekilmesini "sektörün şekillendirilmesindeki kilometre taşları" diye nitelendirdi.

Ertuna’nın açıklaması şöyle:

“Sektörün şekillendirilmesinde kilometre taşları: 2004 Uzanlar'ın Star grubunun TMSF'ye devri… 2007 TMSF'nin Sabah-ATV grubunu mali usulsüzlük iddialarıyla devralması… 2009’da ülkenin en büyük medya kuruluşu Doğan Grubu’na kesilen yüksek tutarlı vergi cezası ardından 2011'de Milliyet ve Vatan'ın satışı, 2018'de ise Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılması”