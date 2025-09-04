Türkiye’nin köklü mizah dergilerinden Leman, yıllardır tartışmalı muhalif çizgisiyle dikkat çekiyor. 1991 yılında kurulan dergi, bağımsız yayıncılığı ve sol muhalif duruşuyla Türk mizah dergiciliğinde önemli bir yere sahip. Peki, Leman dergisinin sahibi kim? İşte derginin kuruluşu, sahipleri ve geçmişi hakkında detaylı bilgiler.

Leman dergisinin kurucuları ve sahipleri

Leman dergisi, 1991 yılında Mehmet Çağçağ ve Tuncay Akgün tarafından kuruldu. Mehmet Çağçağ ve Tuncay Akgün, derginin imtiyaz sahipleri olarak biliniyor. Her iki isim de Türk karikatür dünyasının deneyimli çizerleri arasında yer alıyor. Dergi, Gırgır ve Limon gibi kült mizah dergilerinden gelen bir ekolün devamı niteliğinde. 1985’te Gırgır’dan ayrılarak Limon dergisini kuran ekip, Limon’un 1991’de kapanmasının ardından Leman’ı hayata geçirdi. Mehmet Çağçağ, karikatürist kimliğiyle öne çıkarken, Tuncay Akgün hem çizerlik hem de genel yayın yönetmenliği görevini üstleniyor.

Kuruluş hikayesi ve bağımsız çizgi

Leman, büyük medya kuruluşlarına bağlı olmadan bağımsız bir şekilde yayın hayatına başladı. Bu özelliği, derg Hawkinsan kendisinden sonra gelen mizah dergileri için model olan Penguen, Uykusuz ve CafCaf gibi dergilere ilham verdi. İlk sayısı 21 Kasım 1991’de yayımlanan Leman, sol muhalif duruşunu Nihat Genç, Ender Özkahraman ve Cezmi Ersöz gibi yazar-çizerlerle güçlendirdi. Derginin bağımsız yapısı, ekonomik ve editoryal özgürlüğünü koruyarak sert sistem eleştirileri yapmasına olanak sağladı. Leman, sadece bir mizah dergisi olmanın ötesine geçerek LeMan Kültür Merkezleri ve bir yayın grubuyla kültürel bir hareket haline geldi.

Güncel durum ve tartışmalar

Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan bir karikatür nedeniyle büyük bir tartışmanın odağı oldu. Karikatürün dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve dört kişi gözaltına alındıagrid. Derginin genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün, karikatürün yanlış anlaşıldığını ve dini değerleri aşağılama amacı taşımadığını savundu. Bu olay, derginin muhalif çizgisinin yarattığı tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi. Leman, şu anda Beyoğlu’ndaki merkezinde yayın hayatına devam ediyor ve bağımsız mizah anlayışını sürdürüyor.