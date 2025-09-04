ATV’nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, çarpıcı hikayesi ve görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Karadeniz’in doğal güzelliklerini ve İstanbul’un dinamik atmosferini bir araya getiren dizi, çekim mekanlarıyla da izleyicilerin ilgisini topluyor. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı yapım, 2 Eylül’de ilk bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? İşte çekim yerlerine dair detaylar.

Rize Çamlıhemşin: Karadeniz’in büyüleyici doğası

Dizinin çekimlerinin büyük bir kısmı, Karadeniz’in eşsiz doğasıyla ünlü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleşti. Bölgenin yemyeşil vadileri, yaylaları ve geleneksel ahşap mimarisi, dizinin görsel atmosferini güçlendiriyor. Özellikle Çamlıhemşin’deki Yukarı Çamlıca Mahallesi’nde bulunan 183 yıllık tarihi bir konak, hikâyede ana karakter Azil’in kökenleriyle ilgili sahnelerde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, Ayder Yaylası’nın büyüleyici manzaraları da çekimlerde sıkça kullanıldı. Rize’nin doğal güzellikleri, dizinin Karadeniz ruhunu yansıtan sahnelerine otantik bir hava katıyor.

Trabzon ve Artvin: Karadeniz’in farklı renkleri

Gözleri Karadeniz, sadece Rize ile sınırlı kalmadı; Trabzon’un Sürmene ilçesi ve Artvin’in Şavşat ilçesi de çekimlere ev sahipliği yaptı. Sürmene’nin sahil şeridi ve Şavşat’ın yemyeşil doğası, dizinin farklı bölümlerinde Karadeniz’in hırçın ve asi ruhunu yansıtmak için kullanıldı. Bu bölgeler, özellikle Azil’in denizle kurduğu bağın vurgulandığı sahnelerde öne çıkıyor. Karadeniz’in farklı coğrafyalarını bir araya getiren bu seçim, dizinin görsel zenginliğini artırarak izleyicilere bölgenin kültürel ve doğal güzelliklerini sunuyor.

İstanbul: Şehrin karanlık ve gizemli yüzü

Dizinin çekimlerinin bir diğer önemli kısmı ise İstanbul’da yapıldı. Hikâyenin İstanbul’a taşındığı bölümlerde, şehrin daha önce pek görülmemiş, gizemli ve yer yer karanlık mekanları sete dönüştü. Beykoz’daki Asaf Bey Konağı, dizide aile sırlarının işlendiği sahneler için ana mekanlardan biri olarak seçildi. Beyaz renkli dış cephesi ve geleneksel mimarisiyle dikkat çeken bu konak, özellikle Maçari ailesinin entrikalarının geçtiği sahnelerde kullanıldı. İstanbul’un kaotik ve kozmopolit atmosferi, Karadeniz’in doğal dokusuyla tezat oluşturarak hikayenin dramatik yapısını güçlendiriyor.