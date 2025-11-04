Son Mühür- CHP İstanbul il kongresini gerçekleştirmesine ve Özgür Çelik'in yeniden il başkanı olarak seçilmesine rağmen ''Beni mahkeme atadı'' gerekçesiyle geri adım atmayan Gürsel Tekin, Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ersoy Dede'ye konuştu.

Daha önce Now TV, Sözcü TV ve Halk TV yetkililerine seslenen ve

''Bu, kamuoyuna ve ilgili yayın organlarına son çağrımdır. Yayınlarınızda yer verilen iddialara karşı kendimi ifade etmek ve gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Yasal hakkım olan söz hakkımı kullanmak adına gerekli fırsatın ivedilikle sağlanmasını talep ediyorum. Aksi halde, hukuki tüm yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım'' mesajı veren Gürsel Tekin, Diriliş Postası'na verdiği röportajda bu kanallara yargı yoluyla çıkacağını öne sürdü.



Neden bu noktaya geldik?



''Halk TV ve Sözcü TV'ye mahkeme kararıyla çıkacağım. Bu, bir gerçek.'' diyen Gürsel Tekin,

''Ama ben şunu da sormak istiyorum: Neden bu noktaya geldik? Neden bir siyasi partinin iç tartışmaları, bu kadar dışarıya taşırıldı?

Ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak, bu partiye hizmet etmek için her şeyi yaptım. Ama bugün, partimizin bir neferi dahi olmayan bazı gazeteci, televizyoncu ve yorumcuların bu denli saldırgan, bu kadar canhıraş bir şekilde bize yönelmesini anlamakta zorlanıyorum.

Bu, bir siyasi operasyon mudur?

Bu, bir medya operasyonu mudur? Ben, bu soruların cevaplarını arıyorum. Ve mahkeme kararı, bu soruların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacak. Ben, bu süreçte haklı olduğumu biliyorum. Ve halk, haklı olanı görecek'' mesajı verdi.

