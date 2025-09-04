Leman Dergisi hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddianame merak konusuyken, merakla beklenen iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, 6 dergi çalışanı için “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan hapis cezası talep edildi.

6 çalışan hakkında iddianame

İddianamede, Leman dergisinin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu, karikatür çizeri Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve hakkında yakalama kararı bulunan genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün şüpheli olarak yer aldı.

1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis talebi

Başsavcılık, söz konusu isimler için 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye gönderilerek kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak.

Suçlama: “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”

Dergi çalışanlarının, yayımlanan bir karikatür üzerinden “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçunu işledikleri öne sürüldü. İddianamede, söz konusu içeriklerin kamu düzenini bozma riski taşıdığı savunuldu.

Genel yayın yönetmeni hakkında yakalama kararı

İddianamede yer alan isimlerden derginin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında yakalama emri bulunduğu belirtildi. Diğer şüpheliler ise yargı sürecinde ifade vermek üzere çağrılacak.

Yargılama süreci başlıyor

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından Leman dergisi çalışanları hâkim karşısına çıkacak. Dava, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıması bekleniyor.