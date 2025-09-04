Son Mühür- Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, İstanbul Üniversitesi’nden aldığı lisans diplomasının iptal edilmesinin ardından 50 yaşında emekli oldu.

Diploma iptalinin ardından emeklilik başvurusu

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde aldığı kararla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin lisans diplomasını geçersiz saymıştı. Kararın gerekçesi olarak, 1990 yılında gerçekleştirilen yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası gösterildi. Bu listede Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ataay Saybaşılı da yer aldı.

Fatih Altaylı’nın haberine göre iptal kararının ardından Galatasaray Üniversitesi yönetimi, Prof. Dr. Ataay’dan emeklilik başvurusunda bulunmasını talep etti. Bunun üzerine Ataay, emeklilik dilekçesini sunarak akademik kariyerini sonlandırdı.

Sorbonne diploması geçerliliğini koruyor

Prof. Dr. Ataay’ın İstanbul Üniversitesi lisans diploması iptal edilirken, Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nden aldığı doktora diploması geçerliliğini koruyor.

Öğrencilerden destek buluşması

Kararın ardından üniversite öğrencileri, hocalarına destek vermek amacıyla bir araya geldi. Kampüste düzenlenen etkinlikte öğrenciler, “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla Prof. Dr. Ataay’ı uzun süre alkışladı.

Akademik kariyer ve eğitim geçmişi

1989 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Doktorasını hem İstanbul Üniversitesi hem de Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştiren Ataay, 2018 yılında profesör unvanını almıştı.