İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyarıcı madde kullanmak" soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerden olan şarkıcı İrem Derici, sürecin ardından yaptığı basın toplantısıyla iddialara kesin bir dille karşı çıktı. Gözaltı ve örnek verme işlemleri sonrası serbest bırakılan Derici, "Alnım ana sütüm kadar ak. Uyuşturucu denilen bela, benim yakınımdan bile geçemez" diyerek masumiyetini haykırdı ve bu iddiaları kariyerine yönelik büyük bir haksızlık olarak nitelendirdi.

Gözaltı şoku ve Jandarmaya teşekkür

Sabahın erken saatlerinde evinden alınarak ifadeye çağrılan İrem Derici, yaşadığı şaşkınlığa rağmen emniyet ve adli tıp birimlerinin yaklaşımından memnun kaldığını belirtti. Beşiktaş'ta düzenlediği basın toplantısında, "Tüm jandarma ve Adli Tıp ekibine teşekkür ederim. Hepimize bebek gibi davrandılar. Günün kolay geçmesi için ellerinden geleni yaptılar. Jandarma ekipleri de Adli Tıp tarafı da," ifadelerini kullandı. Ünlü isimler, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmiş ve serbest bırakılmıştı. Derici, kendisinin de bu süreçte saç ve kan örneği verdiğini teyit etti.

"Bu kariyeri riske atacak kadar aptal mıyım?"

İrem Derici, hakkında çıkan bu iddiaların hem kendisini hem de ailesini derinden üzdüğünü dile getirdi. "Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki ben bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam" diyen şarkıcı, güçlü kariyerine vurgu yaptı: "Ben tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde bir yer edindim. Sizce, ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla riske atacak kadar aptal mıyım?"

Ayrıca, daha önce yoğun bakımda iki ay kalmış bir kişi olarak canını sokakta bulmadığını ve hiçbir suçlamayı kabul etmediğini kesin bir dille belirtti. Derici, otobüsle adliyeye sevk sürecinde arkadaşlarının gerginliğine rağmen kendisinin espri yaparak ortamı yumuşatmaya çalıştığını, ancak yaşanan durumun psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Temizlik raporlarını sokak sokak duyuracak

Derici, soruşturma sonuçlarının hızla gelmesini beklediğini ve temiz çıktığı takdirde bunu geniş kitlelerle paylaşma konusunda kararlı olduğunu söyledi. "Gerekiyorsa mahalle mahalle gezerek o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım," diyen Derici, basından da bu raporların aynı şekilde haber yapılmasını talep etti. Sanatçı, sonuçlardan o kadar emin olduğunu vurguladı ki, ikinci bir hastanede daha kan ve saç örneği vermek için tekrar yola çıktı.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan İrem Derici, bu akşam yapmayı planladıkları söz törenini iptal etmek zorunda kaldığını ancak bu durumun morallerini bozmadığını belirtti. "Benim adım boşuna 'Beton Derici' değil. Haftaya sözü yaparız," diyen Derici, hayat arkadaşına aşık bir kadın olarak huzurla evine gideceğini ve sonucun her şeyi göstereceğini ifade etti. Diğer meslektaşlarının da moralinin yüksek olduğunu ve Hadise'nin Ankara konserine çıktığını ekleyerek, zorlu günün ardından herkesin dimdik ayakta olduğunu bildirdi.