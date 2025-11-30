Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da katıldığı “Askeri Kabul” programında ülkesinin savunma sanayi ihracatının karşılaştığı zorluklara ve uluslararası arenadaki dengelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya’nın silah ihracatında yaşadığı baskıların, enerji ve diğer mamul ürünlerde uygulanan yaptırımlarla aynı paralellikte olduğunu söyledi.

“Yaptırımlar dürüst rekabeti ortadan kaldırdı”

Lavrov, Batı’nın Rusya’yı Ukrayna’daki “eylemleri” üzerinden cezalandırma girişimini eleştirerek, yaptırım mekanizmasının adil rekabeti yok ettiğini vurguladı.

Bakan, bu süreçle birlikte Batı’nın yıllarca savunduğu tüm küresel ekonomi ilkelerinin çöktüğünü belirtti:

“Serbest piyasa, adil rekabet, masumiyet karinesi… Hepsi çöktü. Batı’nın anlaşmaya varılamaz olduğunu bir kez daha gördük.”

Lavrov’a göre Batı, rekabette üstünlüğü kaybettiği anda kuralları değiştirmeye başladı ve her türlü bahaneyi devreye soktu. Rusya’ya yönelik yaptırımların Ukrayna operasyonundan çok önce başlatıldığını hatırlatan Lavrov, süreci “dürüst olmayan bir mücadele” olarak nitelendirdi.

“Batı dışındaki ülkeler bu oyunun parçası olmak istemiyor”

Rusya’nın yaptırımlara karşı koyma stratejisine değinen Lavrov, dünya nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Batı dışı ülkelerin artık tek taraflı dayatılan finansal ve lojistik düzenlere boyun eğmek istemediğini söyledi.

“Herkes karşılıklı faydaya dayalı ticaret istiyor. Bu doğrultuda alternatif finansal ve bankacılık ağları her zaman bulunur.”

Lavrov, Rusya’nın bu ülkelerle kurduğu ilişkilerin yaptırımların etkisini sınırladığını ifade etti.

“Sömürgecilikten kurtuluşun sembolü: Kalaşnikov”

Programda Rus askeri teknolojisinin dünya sahnesindeki imajı da gündeme geldi.

Lavrov, Rus savunma sanayisinin hem tarihsel hem de teknik mirasının birçok ülkede güçlü bir karşılık bulduğunu söyledi:

“Afrika ülkeleri, dedelerinin bağımsızlığına Sovyet silahları ve danışmanları sayesinde ulaştığını unutmadı. Kalaşnikov sömürgecilikten kurtuluşun sembolüdür.”

Dışişleri Bakanı, modern teknoloji döneminde de Rus ürünlerinin rekabet gücünü koruduğunu ve savunma fuarlarında bu ürünlere gösterilen ilgiden “gurur duyduğunu” belirtti.

“Rus dış politikasının maddi temeli sağlam”

Lavrov ayrıca Rusya’nın devlet politikalarına ve küresel konumuna vurgu yaparak, ülkesinin uluslararası arenadaki meşru çıkarlarını koruma çabasının süreceğini söyledi:

“Rusya’nın otoritesi bu savunma gücünün bir parçasıdır. Başkan Putin’in belirlediği hedefleri koordineli biçimde teşvik etmeye devam edeceğiz.”

Uluslararası arenada mesaj: “Oyun değişiyor”

Lavrov’un sözleri, Rusya’nın Batı ile yaşadığı siyasi ve ekonomik gerilimin yeni bir boyuta taşındığına işaret ediyor. Moskova yönetimi, askeri-sanayi kapasitesini hem bölgesel hem küresel siyaset için önemli bir güç unsuru olarak konumlandırmayı sürdürüyor.