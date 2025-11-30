Son Mühür- Güneydoğu Asya bu hafta tropikal fırtına nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölgede dört ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 600'ü aştığı öğrenildi.

Malakka Boğazı'nda oluşan nadir bir tropikal fırtınanın bir hafta boyunca şiddetli yağış ve rüzgarlara yol açması sonucu Endonezya, Malezya, Sri Lanka ve Tayland büyük çaplı bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Endonezya'da 435, Tayland'da 170, Malezya'da ise üç kişi hayatını kaybetti.



4 milyondan fazla insan etkilendi...



Resmi istatistiklere göre, 4 milyondan fazla insan olumsuz hava koşullarından etkilendi; Bunlardan yaklaşık 3 milyonu güney Tayland'da, 1,1 milyonu ise batı Endonezya'da bulunduğu belirtiliyor.



Tayland geçtiğimiz Cuma günü son 300 yılın en yüksek günlük yağış miktarına tanık olmuştu.

Yetkililer ayrıca, Bengal Körfezi'nin karşısında ada ülkesi Sri Lanka'da meydana gelen bir siklonun 153 kişiyi daha öldürdüğünü , 191 kişinin kayıp olduğunu ve ülke genelinde yarım milyondan fazla kişinin etkilendiği duyurdu.