Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri, Eğil ilçesindeki barajda temizlik çalışması yaptı. Barajın dibine dalan ekipler, çok sayıda atıkla karşılaştı ve dip çöplerini titizlikle topladı.

Yüzlerce kilo atık çıkarıldı

Dalgıçlar en çok araç lastiği, plastik şişe ve dayanıklı malzemelere rastladı. Ekiplerin topladığı atıkların ağırlığı yüzlerce kiloya ulaştı ve tüm malzemeler güvenli şekilde bertaraf edildi.

Poşetten çıkan “büyü” şaşırttı

Temizlik sırasında ekiplerin karşılaştığı en dikkat çekici bulgu ise bir poşetin içinden çıkan “büyü” oldu. Taşla sarılarak bantlanan kağıt parçalarının suyun dibinden çıkarılması ekipleri şaşkına çevirdi.

“Atık atılmaz” tabelası bile barajın dibindeydi

Temizlik sırasında dalgıçlar, vatandaşların bilinçlendirilmesi için konulan “Baraj gölüne ve havza koruma alanlarına her türlü atık atmak yasaktır” yazılı levhanın da barajın dibine atıldığını gördü. Bu durum ekiplerde hem tebessüm hem de üzüntü yarattı.

Tüm atıklar ve nesneler imha edildi

Dalgıçların çıkardığı atıklar, büyü malzemesi de dahil olmak üzere uygun yöntemlerle imha edildi. Belediye yetkilileri, tablonun çevre duyarlılığı konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.