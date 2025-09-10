Larry Ellison, dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Oracle Corporation’ın kurucu ortağı, başkanı ve baş teknoloji sorumlusu. 17 Ağustos 1944’te ABD’de doğan Ellison, teknoloji sektöründe vizyoner öngörüleriyle tanındı ve Oracle’ı 1977’de kurarak sektörde bir devrim yarattı. Üniversiteyi yarıda bırakan Ellison, şirketini sıfırdan küresel bir imparatorluğa dönüştürdü. Oracle, özellikle ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri ve kurumsal yazılım çözümlerinde Microsoft ve SAP gibi devlerle rekabet ediyor.

Larry Ellison Kimdir?

Lawrence Joseph Ellison, New York doğumlu. Oracle’ı kurduktan sonra yaklaşık 37 yıl boyunca CEO’luk yaptı ve 2014’te bu görevden ayrılarak yönetim kurulu başkanlığı ile baş teknoloji sorumluluğu pozisyonuna geçti. Ellison, aynı zamanda havacılık, yat yarışları ve lüks emlak yatırımları gibi farklı alanlarda da aktif durumda. Amerika’daki Lanai Adası’nın büyük bir bölümünü satın alarak adada çevre dostu projeler geliştirdi. Hayatı boyunca dört evlilik yaptı ve iki çocuk babası.

Ne İş Yapıyor?

Larry Ellison, Oracle’ın başkanı ve baş teknoloji sorumlusu olarak kurumsal yazılım, bulut teknolojileri ve yapay zekâ çözümleri geliştiren dev bir organizasyonun başında bulunuyor. Oracle, banka, devlet, sağlık ve e-ticaret sektöründe milyonlarca şirketin dijital altyapısında kritik rol üstleniyor. Ayrıca Tesla, Salesforce ve Apple gibi teknoloji devlerinde de yatırımcı ve yönetici olarak yer aldı. Kişisel ilgi alanları arasında pilotluk, yat yarışları ve tenis bulunuyor.

Serveti Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla Larry Ellison’ın kişisel serveti 270-280 milyar dolar seviyesine ulaştı. Servetinin kaynağı Oracle’daki büyük hissesi ve farklı sektörlerdeki yatırımlarıdır. Forbes, Bloomberg ve diğer önde gelen finans yayınları, Ellison’ı dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak gösteriyor. Lüks gayrimenkullerden spora, teknoloji girişimlerinden çevresel projelere kadar birçok alanda yatırımları devam ediyor.

Ellison, hem teknoloji dünyasının hem de küresel iş dünyasının en etkili figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.