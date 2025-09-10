Liv Hospital Samsun Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında yaptığı açıklamada, küçük farkındalıkların hayat kurtarabileceğini söyledi. Her bireyin çevresindekilere gösterdiği dikkat ve destek, ciddi sonuçların önüne geçebilir.

Kaybedilen Her Hayat Onlarca Kişiyi Etkiliyor

Dr. Çevik, intiharın sadece bireyi değil çevresindekileri de derinden etkilediğini belirtti. Her intihar yaklaşık 135 kişinin hayatını doğrudan etkilerken, dünya genelinde her yıl 1 milyon kişi hayatını kaybediyor.Küçük Adımlar Büyük Fark Yaratır

Çevik, çevredeki kişilerin ruh sağlığına dikkat etmenin önemine işaret etti. Farkındalık artırmak, kriz sinyallerini bilmek ve destek olmak hayati önemde.

Konuşmak Hayat Kurtarabilir

Bir kişinin intihar düşüncesi olabileceğini fark ederseniz, bunu konuşmaktan çekinmeyin. Kişiyi yargılamadan, basit ve sevecen bir şekilde durumunu sorun. Nazik bir söz ve dikkat, bir hayatı kurtarabilir.