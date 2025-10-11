Galatasaray’ın genç futbolcusu Yusuf Demir, bu kez saha dışında gündeme geldi. 22 yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu Ceyda Aydemir ile Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen törenle nişanlandı.

Nişan töreninde renkli anlar yaşanırken, Yusuf Demir’in davul çalıp halay çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç futbolcunun eğlenceli halleri hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

GALATASARAY'A TRANSFER OLMUŞTU

Yusuf Demir, 2022 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien’den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olmuştu. Ancak sarı-kırmızılı forma altında beklenen performansı sergileyemeyen futbolcu, geçen sezon 17 maçta görev aldı; bu sezon ise henüz forma şansı bulamadı.

Yusuf Demir’in Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Geleceği belirsiz olan genç oyuncu, futbol kariyerindeki durağan dönemine rağmen özel hayatında mutluluğu buldu.