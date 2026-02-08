Milli Savunma Bakanlığı, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarını taşıyan TCG Anadolu’nun Almanya’ya ulaştığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, geminin Almanya’nın Emden Limanı’na başarıyla intikal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tatbikat sürecindeki görevlerini kararlılıkla yerine getirdiği vurgulandı. Mehmetçiğin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görev başında bulunduğu ifade edildi.

Steadfast Dart-26 Tatbikatı, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından 8-20 Şubat tarihleri arasında Almanya’da düzenleniyor. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin personelle katılım sağlıyor.

Önceki intikal süreci

Tatbikat kapsamında daha önce Çorlu Hava Meydan Komutanlığından havalanan ilk askeri uçak da Almanya’daki Wunstorf Havaalanı’na ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, hava intikaline ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.