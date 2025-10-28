Samsun'un Ladik ilçesinde vekil kaymakam olarak görev yapan Tuğçe Orhan genç yaşında üstlendiği idari sorumluluklarla adından söz ettiriyor. Orhan, 2025 yılında Ladik Kaymakamlığı görevine başladıktan sonra özellikle disiplinli çalışma tarzı ve akademik birikimiyle dikkat çekti. Türkiye'nin yeni nesil kadın mülki idare amirleri arasında sayılan Orhan, kısa sürede yerel yönetimde aktif rol aldı.

Tuğçe Orhan, kamu yönetimi konusunda kariyerine dair önemli adımlar attı. Genç yaşına rağmen farklı ilçelerde kaymakam vekilliği yaptı. Ladik ilçesine atanmasından önce Bolu'nun Seben ilçesinde yaklaşık 22 ay boyunca görev aldı. İngilizce’yi iyi derecede bilen Orhan, yurtdışında da deneyim kazanarak Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu.

Tuğçe Orhan kimdir?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Anadolu kültürüyle büyüdü. Eğitim hayatında gösterdiği başarılar onu mülki idare amirliği mesleğine taşıdı. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden dereceyle mezun oldu. Ardından aynı üniversitede Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

Kaç yaşında ve nereli?

2025 yılı itibarıyla 30 yaşında olan Tuğçe Orhan’ın memleketi Elazığ. Anadolu kültürünün değerleriyle yetişen Orhan, görev yaptığı bölgelerde yönetim anlayışını bu birikimle şekillendirdi.

Eğitim ve kariyerine dair teknik detaylar

Tuğçe Orhan’ın kariyeri işleyişiyle ilgili teknik bilgiler öne çıkıyor. 21 Aralık 2021’de İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe adım attı. Mesleki stajlarını Elazığ Valiliği’nde il merkez stajı, Ankara’da mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajı ve Düzce'nin Akçakoca ile Ankara'nın Gölbaşı ilçelerinde kaymakam refikliği stajı olarak tamamladı.

Orhan, İngiltere’nin Londra kentinde sekiz ay boyunca dil eğitimi aldı. Bu süreçte ülkenin yerel idari organizasyonunu yakından inceleme fırsatı buldu. Genç yaşına rağmen kazandığı tecrübe ve dinamik yönetim anlayışı, Samsun Ladik ilçesindeki görev sürecine yansıdı.

Tuğçe Orhan’ın idari başarılarının yanında iyi derecede yabancı dil bilgisi ve geniş eğitim geçmişi yerel yönetimlerde yeni bir nesil mülki idareci profili oluşturuyor. Görev süreçlerinde edindiği tecrübeler, yerel kamu yönetiminde örnek olacak nitelikler arasında yer alıyor