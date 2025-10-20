Olay geçtiğimiz cumartesi akşamı Başakşehir’deki bir AVM’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki yetişkin ve yanlarında bulunan bir çocuk, züccaciye ürünleri satan dükkana geldi. Kasaya yönelen grup, son dönemde popüler hale gelen “Labubu” oyuncaklarından birini satın aldı.

Kasiyerin o esnada başka işle ilgilenmesini fırsat bilen kadının, raftaki iki oyuncağı montunun altına gizlediği ve fark ettirmeden dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

İş yeri sahibi Barış Gündoğdu, ertesi gün yapılan sayımda eksik ürünleri fark edince kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde kadının oyuncakları gizlice aldığı açıkça görüldü. Gündoğdu, yaşanan olayın ardından polise başvurarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

“Önemli olan parası değil, tekrarlanmasını istemiyoruz”

İşletme sahibi Barış Gündoğdu, yaşanan hırsızlık olayına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Başakşehir’de esnafım, bijuteri işi yapıyoruz. Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında dükkanımıza 2 yetişkin 1 çocuk geldi. Meşhur Labubu oyuncağını almak için kasaya yöneldiler.

Kasada arkadaşımız onlarla ilgilenirken hanımefendi oyuncakları montunun altına koyarak çaldı. Şikayetçi olduk, bir an önce bulunmalarını istiyoruz.

Oyuncağın son zamanlarda popüler olması belki cezbetmiş olabilir ama tekrarı yaşansın istemiyoruz. Önemli olan parası değil.”

Polis ekipleri şüphelilerin peşinde

Olayın ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.