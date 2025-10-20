Son Mühür- BBC Türkçe’nin bir yıl süren araştırmasına göre, Karagöz’ün başkentteki çaresiz mülteci kadınlara yönelik taciz ve istismar olaylarının merkezinde olduğu ileri sürülüyor.

Yardım mağazasında cinsel taciz iddiası

Altındağ ilçesinde 2014 yılında kurulan Umut Hayır Mağazası’nda gönüllü olarak yardım faaliyetleri yürüten Sadettin Karagöz’ün, yardıma muhtaç kadınlara “yardım etme” bahanesiyle cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.





Üç kadın, yardım almak için gittikleri mağazada Karagöz’ün kendilerine dokunduğunu ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu anlattı. Kadınlar, uzun süre korktukları için şikâyetçi olamadıklarını belirtti.

“Bağırmasaydım bana tecavüz edecekti”

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Medina, Nada ve Batoul adlı üç kadın, yardım almak amacıyla gittikleri mağazada Karagöz tarafından tacize uğradıklarını iddia etti.

Medina, “Bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı” derken, Nada, “Yalnız kalmamı istedi, gitmezsem yardım etmeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.



Batoul ise yardım paketini almak için döndüğünde Karagöz’ün kendisine dokunduğunu, tepki gösterince dükkandan ayrıldığını anlattı. Medina yaşadığı travmayı, “Hala onu rüyalarımda görüyorum. Ölmek istedim ama çocuklarım için hayatta kaldım” sözleriyle dile getirdi.

“Cinsel ilişkiye girmem mümkün değil”

Emekli bir banka çalışanı olduğu belirtilen Sadettin Karagöz ise tüm iddiaları reddetti.

Karagöz, mağazasında bugüne kadar 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini belirterek, “Biz sadece iyilik yaptık, birkaç kişinin iftirasıyla yıkılmayız” dedi. Ayrıca cinsel ilişkiye giremeyeceğini öne süren Karagöz, sağlık raporlarını basınla paylaştı. Ancak uzmanlar, bu raporların iddiaları çürütmek için yeterli olmadığını belirtiyor.

Daha önce de soruşturulmuştu

Karagöz hakkında 2019 ve 2025 yıllarında benzer şikayetlerin yapıldığı, her iki dosyada da “delil yetersizliği” gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

2025 yılında yapılan polis baskınında mağazanın mühürlendiği, Karagöz’ün yeniden sorgulandığı bildirildi. Mağdurların, sınır dışı edilme korkusu nedeniyle polise gitmekten çekindikleri aktarıldı.

“İddiaları ciddiye alıyoruz”

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü yetkilileri, ortaya atılan iddiaları ciddiye aldıklarını ancak mağdurların güvenlik endişesi nedeniyle resmi şikâyette bulunamadıklarını açıkladı.

Sadettin Karagöz’ün, bu gelişmelerin ardından mağazasının adını Bir Evim Aşevi Derneği olarak değiştirdiği ve resmî dernek statüsü için başvuruda bulunduğu belirtildi.