Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli bazı malların vergilendirilmesine ve silah taşıma ile bulundurma harçlarına ilişkin düzenlemeler Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararlarla birlikte hem deniz taşıtlarında ÖTV oranı hem de silah ruhsat harçları yeniden belirlendi.

ÖTV oranı gemi ve yatlarda yüzde 8 oldu

Resmî Gazete’de yayımlanan 10363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce yüzde 0 olan ÖTV oranları artırıldı.

18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinde, yolcu ve gezinti gemilerinde, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde ÖTV oranı yüzde 8 olarak yeniden düzenlendi.

“Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür”

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yatlar, kotralar, tekne ve gezinti gemilerinin de ÖTV ile tanıştığını ifade eden Tayyar, “Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür” yorumunu yaptı.

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Yatlar, kotralar, tekne ve gezinti gemileri de ÖTV ile tanıştı. Bu araçlarda şimdiye kadar ‘0’ olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür.”