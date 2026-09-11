Arama motorlarında sabah saatlerinden bu yana İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı, il il isim listeleri ve asil-yedek sıralamaları en üst sıralara yerleşti. Özellikle Diyarbakır, Gaziantep, Samsun ve Niğde gibi geniş kontenjan ayıran illerde başvuru yapan adaylar, isimlerinin listelerde çıkıp çıkmadığını netleştirmeye çalışıyor. Gözler resmi duyuru panolarına çevrildi.

Milli Eğitim bünyesindeki okullarda istihdam edilecek personelin kesinleşmesiyle birlikte asil listedeki adaylar evrak teslim aşamasına geçecek. Kontenjanların dolmaması veya şartları taşımayanların elenmesi durumunda yedek listedeki adaylara sırayla çağrı yapılacak. Bekleyiş sürüyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP kura sonuçları Türkiye genelinde tek bir günde topluca değil, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği bağımsız takvimlerle aşamalı biçimde açıklanıyor.

Kura çekimini tamamlayan merkezler asil ve yedek listeleri hemen askıya çıkarırken, kimi ilçelerde noter çekilişleri gün içine yayılıyor. Adayların başvuru yaptıkları kaymakamlık veya ilçe milli eğitim müdürlüğü duyurularını düzenli takip etmesi büyük önem taşıyor. Liste kontrolleri titizlikle sürüyor.

Başvuru Parametresi Sistem ve Süreç Detayı Kura yöntemi Noter huzurunda dijital çekiliş Sonuç sorgulama adresi esube.iskur.gov.tr ve e-Devlet Görev alanı MEB bünyesindeki resmi okullar Liste türü Asil ve yedek isim listesi Belge teslim yeri İlgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri

TYP isim listesi nereden ve nasıl sorgulanır?

TYP isim listesi, e-Devlet kapısı üzerinden veya esube.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR e-Şube platformuna T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılarak doğrudan görüntüleniyor.

Kullanıcılar sisteme girdikten sonra "Online İşlemler" menüsünden "Toplum Yararına Programlar" sekmesini ve ardından "TYP Başvuru Takip" ekranını seçerek yerleştirme durumunu anında görebiliyor. Bunun yanında, kura çekilişini canlı yayımlayan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, nihai asil ve yedek isim listelerini kendi kurumsal internet sitelerinden PDF dosyası halinde yurttaşlara duyuruyor. Ekranlar kilitlendi.

İllere göre kura çekimleri nasıl ilerliyor?

Diyarbakır, Gaziantep, Samsun ve Niğde genelinde kura süreçleri yerel idarelerin koordinasyonunda peyderpey tamamlanıyor.

Çekilişlerin bittiği okul bölgelerinde isimleri asil sırada çıkan adaylar, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı ve sağlık raporu gibi evrakları hazırlayarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim ediyor. İncelemelerde hane geliri asgari ücretin 1,5 katını aşan adaylar eleniyor ve yerlerine yedek listeden sıradaki vatandaşlar davet ediliyor. Çarklar dönmeye başladı.