Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtları, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 2 Eylül’de başlayan yurt başvuruları, 6 Eylül’e kadar devam edecek. Başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler, şimdi “KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurduğu yeni yurt ücretleri de merak konusu. İşte 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK yurt başvuru sonuçlarının olası tarihi ve güncel ücret tarifesi.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında, sonuçların başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Geçen yıl başvurular 24 Ağustos’ta sona ermiş ve sonuçlar 5 Eylül’de açıklanmıştı. Bu yıl başvuruların 6 Eylül’de biteceği göz önüne alındığında, sonuçların 18 Eylül civarında erişime açılması öngörülüyor. Öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Kesin kayıt işlemlerinin sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlaması ve yedek yerleştirmelerin yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.

KYK yurt ücretlerinde yüzde 40 zam

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK yurt ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarifeye göre, yurt ücretleri yurt tipine ve sunulan olanaklara bağlı olarak 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Birinci tip yurtlar en uygun fiyatlı seçenek olurken, altıncı tip yurtlar daha yüksek konfor sunduğu için en yüksek ücrete sahip. Güncel ücretler şu şekilde: Birinci tip 750 TL, ikinci ve üçüncü tip 850 TL, dördüncü tip 1050 TL, beşinci tip 1150 TL, altıncı tip 1250 TL. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan yurtlar için ücret 1500 TL olarak belirlendi. Geçen yılki ücretler ise sırasıyla 517,50 TL, 607,50 TL, 607,50 TL, 720 TL, 765 TL ve 855 TL idi. Depozito ücreti ise 1000 TL olarak açıklandı.

KYK yurt tipleri ve başvuru detayları

KYK yurtları, odaların büyüklüğü, kişi sayısı ve sağlanan olanaklara göre altı farklı tipe ayrılıyor. Birinci ve ikinci tip yurtlar genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşuyor ve temel ihtiyaçları karşılayarak sabah kahvaltısı ile akşam yemeği sunuyor. Üçüncü ve dördüncü tip yurtlar 2-4 kişilik odalarda konaklama imkanı sağlarken, beşinci ve altıncı tip yurtlar daha az kişilik odalar ve özel banyo-tuvalet gibi imkanlarla daha yüksek konfor sunuyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılıyor ve öğrencilerin örgün eğitim programına kayıtlı olmaları, ailelerinin ikamet ettiği il dışında öğrenim görmeleri gibi şartlar aranıyor. Ücretsiz barınma hakkından yararlanabilenler arasında ise şehit ve gazi yakınları, anne-babası vefat etmiş 25 yaş altı öğrenciler ve devlet koruması altındaki gençler yer alıyor.