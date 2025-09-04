Türk televizyon ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden Gonca Cilasun, son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Sadakat Albora karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini topluyor. Güçlü oyunculuğu ve özel hayatını gözlerden uzak tutmasıyla tanınan Cilasun'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Hayatı ve Oyunculuk Kariyeri

9 Mayıs 1966'da İstanbul'da dünyaya gelen Gonca Cilasun, 2025 itibarıyla 59 yaşında. Aslen İstanbullu olan oyuncu, sanata olan tutkusuyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Cilasun, televizyon dünyasına 2010 yılında Arka Sıradakiler dizisiyle adım attı.

Güçlü karakter yorumlarıyla kısa sürede dikkat çeken Cilasun, Karagül dizisindeki Fikriye ve Sefirin Kızı'ndaki Halise Efeoğlu rolleriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyunculuğundaki doğallık ve mimik kullanımıyla öne çıkan Cilasun, sinema filmlerinde ve tiyatro sahnelerinde de yer alarak çok yönlü bir sanatçı olduğunu kanıtladı.

Uzak Şehir'deki Rolü ve Karakter Analizi

Cilasun, şu sıralar reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde, otoriter, ailesine bağlı ve güçlü bir anne figürü olan Sadakat Albora'yı canlandırıyor. Ailesini sert kurallarla yöneten Sadakat, aynı zamanda ailesini korumak için elinden geleni yapan fedakar bir karakter. Cilasun'un performansı, bu karmaşık karakterin iç çatışmalarını ve duygusal derinliğini başarıyla yansıtıyor. Mardin Midyat'ta çekilen dizideki rolüyle adından sıkça söz ettiren Cilasun, sosyal medyada da izleyicilerden büyük övgü topluyor.

Gözlerden Uzak Yaşamı ve Evliliği

Gonca Cilasun, özel hayatını gizlilikle yaşamayı tercih eden bir sanatçı. 16 Haziran 1998'den bu yana müzisyen ve besteci Engin Hızarcı ile evli. Sanat dünyasında örnek gösterilen, uzun soluklu ve huzurlu bir evliliği olan çift, mesleklerini icra ederken Cihangir Atölyesi'nde eğitmenlik de yaparak sanata katkılarını sürdürüyor. Kamuoyuna çocukları olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmayan Cilasun, özel yaşamını koruma konusunda oldukça hassas davranıyor.