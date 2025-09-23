Son Mühür/Merve Turan- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda düzenlenen Filistin konulu zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında yaşanan teknik aksaklık dikkat çekti. Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’deki saldırılarına yönelik sert sözlerinin ardından mikrofonun kapanması “müdahale mi edildi?” tartışmalarına yol açtı.

Mikrofon son 1 dakika 40 saniyede kapandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüdeki konuşmasının son 1 dakika 40 saniyelik bölümü salondaki dinleyicilere ulaşmadı. Bu durum, “mikrofon mu kapatıldı?” sorularını gündeme getirdi.

İletişim Başkanlığı: Süre sınırı nedeniyle

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, mikrofonun herhangi bir müdahaleyle kapatılmadığı vurgulandı. Açıklamada, zirvenin usullerine göre devlet ve hükümet başkanlarına 5 dakikalık süre tanındığı, bu sürenin sonunda mikrofonların otomatik olarak kapandığı ifade edildi.

“Erdoğan’ın konuşması alkışlarla kesildi”

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın konuşmasının sık sık alkışlarla bölünmesi nedeniyle süreyi aştığını belirtti. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın konuşması belirlenen 5 dakikalık sürenin sonunda teknik düzen gereği otomatik olarak sonlandırılmıştır. Aynı uygulama Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da geçerli olmuştur” denildi.

“Konuşmalar küresel gündeme yön veriyor”

Açıklamanın sonunda Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda en üst düzeyde temsil edildiği hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarının küresel gündemde geniş yankı bulduğu ifade edildi.