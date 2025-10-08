Son Mühür- Edirne Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu’nda kalan öğrenciler, uzun süredir devam eden su kesintilerine karşı ayaklandı. Türkiye genelinde birçok KYK yurdunda yaşanan benzer sorunların ardından, Edirne’deki öğrenciler de sıcak suya yalnızca belirli saatlerde erişebildiklerini, son günlerde ise suyun tamamen kesildiğini belirtti.

Bu durum karşısında binlerce öğrenci, akşam saatlerinde yurt yönetim binasının önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

“Yönetim istifa” sesleri yükseldi

Öğrenciler, “Yönetim istifa”, “Su bizim hakkımız, söke söke alırız” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı. Yurt bahçesinde toplanan kalabalık, yönetimin sorumluluk almasını ve sorunun acilen çözülmesini talep etti.

Polis ve çevik kuvvet yurda sevk edildi

Edirne Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu’nda protestonun büyümesi üzerine yurt yönetiminin ihbarı sonucu bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri yurt çevresinde önlem aldı. Öğrencilerin eylemi, gece saatlerine kadar devam etti.

“İnsanca yaşam koşulları istiyoruz”

Sosyalist Düşünce Toplulukları tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin yalnızca su değil, insanca yaşam koşulları talep ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Edirne Sultan Çelebi Mehmet Yurdu günlerdir süren su sorununa karşı ayağa kalktı. Haftalardır devam eden sıcak su sorunu çözülemedi, bugün soğuk suya bile erişim sağlanamadı. Bu koşullara karşı öğrenciler sesini yükseltti! Bizler bu ülkenin gençleri, öğrencileri olarak insanca yaşam koşulları istiyoruz. Yurtlarda su, ısınma, yemek gibi en temel ihtiyaçların bile krize dönüşmesi; eğitimi, yaşamı, sağlığı hiçe sayan bu rantçı ve umursamaz düzenin sonucudur. Barınma ve yaşam hakkı gasp edilemez! Parasız, eşit, insanca bir yaşam için mücadele edeceğiz.”