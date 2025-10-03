Son Mühür- Hacettepe Üniversitesi hazırlık öğrencisi olduğunu belirten genç kız, yurtta tek başına bindiği asansörün önce ışıklarının söndüğünü ardından da ani bir şekilde eksi 4. kata düştüğünü ileri sürdü. Karanlıkta birkaç dakika mahsur kaldığını söyleyen öğrenci, asansör içindeki güvenlik telefonu çalışmadığı için yardım çağıramadığını aktardı.

Sosyal medyadan paylaştı

Olayın ardından çektiği videoda yaşadıklarını anlatan öğrenci, “İkinci katta durdu, ışıklar gitti. Telefon çalışmadı. Sonra asansörle birlikte adeta bir tünelin içine düştüm” sözleriyle yaşadığı anları dile getirdi.

112 ve itfaiye müdahale etti

Öğrenci, oda arkadaşını ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediğini belirtti. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Panik yaşadığını söyleyen genç, “Hastaneye gitmek istemedim ama 112 ekibi yanımdan hiç ayrılmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşanan olay sonrası öğrenci, daha önce KYK yurtlarında yaşanan benzer asansör kazalarını hatırlatarak yetkililere çağrıda bulundu. “Gerekli önlemler alınsın” mesajı veren öğrenci, devlet yurtlarındaki güvenlik standartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Soruşturma beklentisi

Söz konusu iddialar kamuoyunda yankı uyandırırken, olayla ilgili resmi bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Öğrencilerin can güvenliğini tehdit eden benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerektiği yönünde talepler yükseldi.