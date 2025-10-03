Son Mühür/Alper Temiz- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazda elektrik faturalarında olduğu gibi kademeli sisteme geçileceğini duyurdu. Yeni sistemle birlikte illere ve aylara göre farklı tüketim ortalamaları belirlenerek abonelerin faturalarının buna göre düzenleneceğini açıklayan Bayraktar, “Toplam abonelerin yüzde 84’ünün bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini” söyledi. Ancak CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede bunun “gizlenmiş bir zam” olduğunu belirterek sert eleştiriler yöneltti.



“Elektirikte sınırı 3 bin kw’ye çekebilirler”

Arslan, Son Mühür’e yaptığı açıklamada sistemin temelinde vatandaşı zor durumda bırakacak bir anlayış olduğunu söyledi:

“Üstü örtülü bir zamdır bu. Toplumdaki tüketimi sınıflandırıyorlar. İnsanlar ya doğalgazı kapatacak ya da hastası varsa battaniye ile ısınsın diyorlar. Aynı şeyi elektrikte geçen yılın tüketimini baz alarak yaptılar. Doğalgazı da geçen yıla göre kademelendirecekler. Bu kesinlikle doğru bir iş değildir. Sonuç itibariyle şirketleri sübvanse ediyorlar. Evet elektrikte de benzer şeyler yapıldı ve 5 bin kw üstü tüketimde faturalar iki katına çıktı. Şimdi bu sınırı 3 bin kw saate çekmeye hazırlanıyorlar. Doğalgazda da aynı yöntem izleniyor.”



“Vatandaşı başvurularla uğraştırıyorlar”

Enerji Bakanı Bayraktar’ın, geliri düşük olanların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek programlarına başvurabileceğini söylemesine de tepki gösteren Arslan, bu yöntemle insanların mağdur edileceğini dile getirdi:

“Bireysel başvurulara bırakarak insanları zorda bırakıyorlar. Bu gibi süreçlerde aynı hükümet kendi çabasıyla tespit edebileceği onlarca uğraşı vatandaşa bırakarak, başvuruların esasen olmamasını teşvik ediyor. Kim uğraşır onlarca rapor ya da dosyayla? Zaten zorda olan vatandaş, bu zorda olma durumunu kanıtlamaya nasıl çabalayacak?”



“Gazın yarısını yüzde 16 tüketiyor” iddiası

Bakan Bayraktar’ın “Toplam abonelerin yüzde 16’sı ortalamanın yüzde 50’sinden fazla tüketiyor, gazın yarısını bu kesim kullanıyor” sözlerini de değerlendiren Arslan, hükümetin aslında toplumun geniş kesimlerini etkileyecek bir mali yükü gizlemeye çalıştığını söyledi.

“Enerji faturalarında zaten yıllardır artan bir yük var. Şimdi bunu kademelendirme adı altında toplumun üstüne yıkıyorlar. Amaç vatandaşı değil, şirketleri desteklemek. İnsanların temel yaşam hakkı olan ısınmayı dahi ticari bir hesap haline getiriyorlar.” dedi.



“Vatandaşın yanında değiller”

Arslan, doğalgazda kademeli tarifenin uygulamaya konulması halinde özellikle kış aylarında dar gelirli vatandaşların çok daha zor durumda kalacağını vurguladı:

“Bugün vatandaş zaten yüksek fatura ödemekten şikâyetçi. Bu sistemle birlikte insanlar ya evlerinde daha az ısınmak zorunda kalacak ya da çok daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalacak. Hükümet kendi eliyle vatandaşını korumak yerine yükü arttırıyor.”