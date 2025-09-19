Son Mühür - Abdulkadir Selvi, CHP'nin kurultay sürecini değerlendirerek Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in parti içindeki konumunu mercek altına aldı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu"

'Kaybedenler kulubü' göndermesi

Selvi, Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in siyasetteki konumuyla ilgili olarak şu yorumda bulundu:

''Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı yönünde. Ama 24 Ekim’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP’nin geleceğinde yeri kalmadı. Kaybedenler kulübünün iki üyesi olarak CHP’nin tozlu arşivinde yerlerini aldılar.''