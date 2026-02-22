Son Mühür- Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2026 yılını "küresel atak yılı" ilan etti. Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri alt sektörlerini tek çatı altında toplayan Birlik, ihracat hacmini 1 milyar doların üzerine taşımak amacıyla dünyanın dört bir yanını kapsayan yoğun bir pazarlama ve tanıtım programı hazırladı.

2026 yılı ihracatta stratejik dönüşüm noktası olacak

Uluslararası pazarlarda Türk ürünlerinin etkinliğini artırmayı hedefleyen EMKOÜİB, 2026 yılı için hazırladığı faaliyet takvimiyle çıtayı zirveye koydu. Milli katılım organizasyonlarından sektörel ticaret heyetlerine, tasarım yarışmalarından UR-GE projelerine kadar geniş bir yelpazede kurgulanan bu takvim, firmaların küresel rekabet gücünü maksimize etmeyi amaçlıyor. Yıl boyunca her aya özel olarak planlanan etkinliklerle, ihracatçıların yeni pazarlara giriş yapması ve mevcut pazarlardaki paylarını sağlamlaştırması hedefleniyor. Bu kapsamlı program, sadece ürün satışını değil, aynı zamanda Türk tasarımının ve kalitesinin dünya genelinde markalaşmasını da odağına alıyor.

Ali Fuat Gürle: "1 Milyar Dolar barajını aşmaya kararlıyız"

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 2025 yılında ulaşılan 915 milyon dolarlık ihracat başarısını bir basamak olarak gördüklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl kâğıt mamullerinde 558 milyon dolar, odun dışı orman ürünlerinde ise 122 milyon dolarlık bir hacim yakaladıklarını belirten Gürle, mobilya sektörünün de 203 milyon dolarlık katkı sunduğunu dile getirdi. Özellikle odun dışı orman ürünleri alanında Türkiye ihracatının yüzde 68’inin Ege Bölgesi’nden karşılandığına dikkat çeken Gürle, 2026 yılında hayata geçecek olan çok boyutlu pazarlama faaliyetleriyle 1 milyar dolarlık sembolik ve stratejik eşiği geride bırakmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kağıt ve ambalaj sektöründe tasarım odaklı büyüme

Kâğıt mamulleri sektörü, Birliğin toplam ihracatında aslan payını temsil etmeye devam ediyor. EMKOÜİB Başkan Yardımcısı Ferit Kora, sektörün rekabetçiliğini artırmak adına 2026 yılında iki büyük fuarda milli katılım organizasyonu düzenleyeceklerini müjdeledi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Papirüs Ambalaj Tasarım Yarışması ve yeni başlatılacak "Aegean Paper" UR-GE projesiyle firmaların teknolojik ve tasarımsal kapasiteleri güçlendirilecek. Kora, 31 Mart – 2 Nisan tarihlerinde Abu Dhabi’de düzenlenecek Paper & Tissue Show Fuarı’nın Orta Doğu ve Körfez pazarı için kritik bir kapı olduğunu, 11-12 Kasım’daki Londra organizasyonunun ise Avrupa pazarındaki yerleşimi tahkim edeceğini belirtti.

Tasarım ve üretimin buluşma noktası: ThinkPack çalıştayı

Sektörün geleceğini tasarımda gören Birlik, Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle "ThinkPack Ambalaj Tasarım Çalıştayı"nı hayata geçiriyor. Profesyonel tasarımcılar ile öğrencileri sektörün gerçek ihtiyaçları etrafında buluşturacak olan bu platform, sürdürülebilir ve yenilikçi ambalaj çözümlerine odaklanacak. Design2Prototype modelini esas alan bu çalışma alanı, teorik tasarımların doğrudan üretim süreçlerine entegre edildiği uygulamalı bir köprü görevi görerek kâğıt ve karton ambalaj alanında Türkiye’nin inovasyon gücünü dünyaya kanıtlayacak.

Türk Mobilyası Las Vegas’tan Afrika’ya uzanan bir vitrinde

Mobilya sektöründe dünya liginde ilk 5 ülke arasına girme vizyonuyla hareket eden EMKOÜİB, 2026 rotasını Amerika’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyaya kırdı. Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, 5-7 Mayıs tarihlerinde Las Vegas’ta düzenlenecek HD Expo Fuarı’na yapılacak milli katılım organizasyonuyla ABD pazarında proje bazlı iş birliklerinin hedeflendiğini açıkladı. Yılın ikinci yarısında ise İngiltere, Orta Asya (Kazakistan-Özbekistan) ve Batı Afrika (Senegal, Gana, Fildişi Sahili) hatlarında düzenlenecek sektörel ticaret heyetleriyle pazar çeşitliliği artırılacak. Ayrıca gelenekselleşen Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın altıncısıyla mobilya sektöründeki katma değerli ihracat vizyonu taçlandırılacak.

Teknik komitelerden küresel mevzuat uyumu ve sürdürülebilirlik

Ege Bölgesi’nin dünya lideri olduğu kekik, defne ve benzeri odun dışı orman ürünlerinde ise teknik komiteler devrede olacak. Baharat Teknik Komitesi, Türk baharatlarının uluslararası standartlarda, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli şekilde pazarlanması için veri temelli çalışmalarını yoğunlaştırıyor. 2026 yılında Odundışı Orman Ürünleri Teknik Komitesi, Avrupa Birliği ve ABD pazarlarındaki teknik mevzuat değişimlerini yakından izleyerek ihracatçıların bu pazarlardaki uyum süreçlerini yönetecek. Proaktif bir yaklaşımla yürütülen bu teknik diplomasi, Türk orman ürünlerinin küresel pazardaki rekabet avantajını korumasını sağlayacak.