Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediyesi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte artan alışveriş trafiğinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetim düğmesine bastı. İlçe genelinde gıda güvenliği ve etiketi mercek altına alan zabıta ekipleri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla kapsamlı bir saha operasyonu gerçekleştirdi.

Gıda güvenliği ve hijyen standartları mercek altında

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan ürünlerin sağlıklı koşullarda vatandaşa ulaştırılması için Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Marketlerden fırınlara, lokantalardan pastanelere kadar gıda üretimi ve satışı yapılan tüm noktalarda hijyen şartları en ince ayrıntısına kadar kontrol edildi. Denetimler sırasında ürünlerin saklanma dereceleri, son tüketim tarihleri ve genel temizlik kurallarına uygunlukları titizlikle incelendi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen bu kontrollerle, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi güvence altına alınırken, kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal uyarılar ve yaptırımlar uygulandı.

Raflarda şeffaflık ve etiket uyumu kontrolü

İlçe genelindeki zincir marketler ve yerel satış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerin bir diğer önemli ayağını ise fiyat etiketleri oluşturdu. Zabıta ekipleri, raflardaki etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki tutarlılığı tek tek inceleyerek olası bir yanıltıcı uygulamanın önüne geçmeyi hedefledi. Ürünlerin gramaj uygunluğu, etiket bilgilerinin doğruluğu ve işletmelerin çalışma ruhsatlarının güncelliği gibi kritik başlıklar değerlendirmeye alındı. Tüketiciyi korumaya yönelik bu adımda, fahiş fiyat artışlarına karşı tavizsiz bir tutum sergilenirken, esnafın mevzuata uygun hareket etmesi noktasında bilgilendirmeler yapıldı.

Başkan Yıldız: “Halk sağlığı ve ekonomik haklar bizim kırmızı çizgimiz”

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceğini müjdeledi. Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerinin öncelikli görevleri olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, “Hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek adına ekiplerimiz günün her saatinde sahada görev yapıyor. Tüketici haklarının çiğnenmesine, hijyen dışı üretime ya da fahiş fiyat uygulamalarına kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Esnafımızla vatandaşımız arasında adil bir denge kurmak ve halkımızın bütçesini korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Çiğli’de huzurlu bir Ramazan süreci geçirilmesi için zabıta birimimiz tüm enerjisiyle denetimlerini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.