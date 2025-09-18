Son Mühür- Yeni düzenleme ile kredi kartı işlemlerinde yüzde 3,56 oranı korunurken, banka kartı işlemlerinde azami komisyon oranı yüzde 1,04 seviyesine indirildi. Böylece banka kartlarıyla yapılan işlemlerde işletmelerin üzerindeki yük hafifletilmiş oldu.

Bloke süresinde kolaylık sağlandı

POS komisyonu yerine blokeli çalışma yöntemini seçen üye işyerleri için de yeni bir düzenleme getirildi. Daha önce 40 gün olan azami bloke süresi, banka kartı işlemlerinde en fazla 15 gün olarak uygulanacak. Bu değişiklik, nakit akışını hızlandırarak işletmeler için daha avantajlı bir sistem oluşturacak.

Ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba ödemeler de dahil

Tebliğde yer alan oranların yalnızca banka ve kredi kartı işlemleriyle sınırlı olmayacağı belirtildi. Ön ödemeli kartlar ile hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde de aynı düzenlemeler geçerli olacak.

Kasım ayında yürürlüğe girecek

TCMB’nin belirlediği yeni oranlar ve koşullar, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme ile kartlı ödeme sistemlerinin maliyet yapısının daha şeffaf hale gelmesi, işletmelerin yükünün azalması ve ödeme süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.