Son Mühür - Orta Doğu’da artan savaş gerilimi sürerken, Bahreyn’de bulunan Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman oluştuğu bildirildi. Görgü tanıkları, İran’a ait insansız hava araçlarının saldırısının ardından rafineri bölgesinde hasar meydana geldiğini iddia etti. Bahreyn’in enerji alanındaki en stratejik tesislerinden biri olarak gösterilen Bapco rafinerisinden yükselen dumanın, kentin pek çok noktasından görülebildiği aktarıldı.

Bir görgü tanığı, hükümetin daha önce Sitra bölgesine İran’a ait insansız hava araçları tarafından düzenlenen saldırıda yaralanmalar yaşandığını ve hasar oluştuğunu duyurduğunu hatırlatarak, rafineri çevresinin de yoğun dumanla kaplandığını ifade etti.

Ülkenin en büyük santrali

Saldırının ardından bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtilirken, rafineride oluşan hasarın kapsamına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bapco, Bahreyn’in temel petrol rafinerisi olarak ülkenin enerji üretimi ve işleme kapasitesinde hayati bir konumda bulunuyor. Tesiste yaşanabilecek herhangi bir kesintinin enerji piyasaları üzerinde de kayda değer sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.