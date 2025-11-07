Kuzey ışıklarını görmek için en ideal dönem, Eylül ve Mart ayları arasında yer alıyor. Bu dönem, ekinoksların yaşandığı sürece denk geliyor ve bu zaman aralığında güneşten gelen enerjik parçacıkların atmosferle daha yoğun şekilde etkileşime girmesi kuzey ışıklarının görünürlüğünü artırıyor. Yılın bu aylarında geceler uzun ve hava daha karanlık olduğu için kuzey ışıklarını izlemek için en elverişli ortamlar oluşuyor.

İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde kuzey ışıklarını görmek mümkün. Özellikle Eylül–Ekim ve Mart ayları kuzey ışıklarının en yoğun ve net şekilde izlendiği aylar olarak ön plana çıkıyor. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise gece saatlerinin çok uzun olması kuzey ışıklarını görme şansını artırıyor. Ancak bu aylarda hava daha soğuk ve bulutlu olabiliyor. Havada bulut olmaması, şehir ışıklarından uzak ve karanlık bir alanda bulunmak da kuzey ışıklarını gözlemlemek açısından önemli faktörler arasında yer alıyor.

Kuzey ışıklarını görmek için en iyi zaman

Kuzey ışıklarını izlemek için en uygun saatler ise genellikle 22:00 ile 03:00 arası oluyor. Bazı bölgelerde bu saat diliminde gökyüzünün dürbün gerektirmeden en parlak ve berrak haliyle kuzey ışıklarını izlemek mümkün hale geliyor. Finlandiya ve İsveç’in kuzeyindeki Laponya, Norveç’in Tromso ve civarı, İzlanda’nın çeşitli bölgeleri kuzey ışıklarını izlemek için öne çıkan destinasyonlar arasında bulunuyor.

Kuzey ışıklarını fotoğraflamak isteyenler için, Eylül ve Ekim aylarında hava sıcaklığı diğer kış aylarına göre daha ılımlı olduğundan, göllerin donmadığı bir atmosferde yansımalı fotoğraflar çekmek de mümkün oluyor. Ancak özellikle kar ve kış aktivitelerini de deneyimlemek isteyenler için Aralık-Mart dönemi daha uygun kabul ediliyor.

Genel olarak, kuzey ışıkları Eylül-Mart ayları arasında en iyi şekilde izleniyor. Bu dönemde güçlü güneş aktiviteleri, karanlık ve bulutsuz geceler bir araya geldiğinde kuzey ışıklarını gözlemleme şansı oldukça yüksek oluyor.