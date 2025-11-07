Mısır’a seyahat etmek için en iyi dönem ekim ve nisan ayları arasına denk geliyor. Bu dönemde ülkede hava sıcaklığı hem daha ılımlı hem de nem oranı düşük seyrediyor. Yaz aylarında ise özellikle Kahire, Luksor ve Asvan gibi yerlerde sıcaklık 40 dereceyi aşabiliyor. Bahar ve sonbahar ayları, ülkenin hem tarihi hem de doğal güzelliklerini daha konforlu bir şekilde gezme imkânı sunuyor.

Mısır’da yılda birkaç gün yağış görülüyor, genel olarak hava çok kurak ve güneşli oluyor. Kış aylarında gündüz sıcaklıkları 15 ila 20 derece arasında değişiyor. Bununla birlikte, Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh ve Hurgada gibi bölgelerde yıl boyu deniz ve dalış aktiviteleri rahatça yapılabiliyor. Ancak özellikle tarihi ve kültürel tur yapmak isteyenler için ilkbahar ve sonbahar ayları daha elverişli bir atmosfer sunuyor.

Mısır'a gidilecek en iyi zaman

Eylül, ekim, mart ve nisan ayları, Mısır’ın turist yoğunluğunun arttığı, otellerin ve turistik bölgelerin en hareketli olduğu dönemler arasında yer alıyor. Bahar ve sonbaharda hem gündüzleri sıcak hem de akşamları serin geçen havalar, Piramitler ve Nil Vadisi gibi açık hava mekanlarını keşfetmek için oldukça ideal. Tatilini deniz ve plaj ağırlıklı geçirmek isteyenler için ise nisan-mayıs ve ekim-kasım aylarında su sıcaklıkları da oldukça elverişli oluyor.

Yaz sezonunda sıcaklıklar bunaltıcı seviyelere çıktığı için Haziran-Ağustos arasında gitmek isteyenlerin sık sık su tüketmesi, güneşten korunmak için önlem alması gerekir. Kış aylarında ise bazı gece saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşebiliyor. Ancak gündüzleri yine de çoğunlukla güneşli ve açık bir hava hakim oluyor.

Mısır’a gitmek için en iyi seçenek ekim-nisan ayları arası olarak öne çıkıyor. Hem kültür gezisi hem de doğa turizmi yapanlar için bu dönemde ülkenin farklı bölgeleri daha keyifli şekilde ziyaret edilebiliyor. Özellikle antik kentleri, tapınakları ve çarşıları dolaşmak isteyenler, sıcaklıkların daha ılımlı ve kalabalığın daha yönetilebilir olduğu bu ayları tercih ediyor.