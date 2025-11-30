Son Mühür- Türkiye'nin en aktif fayları arasında yer alan Kuzey Anadolu Fayı, en son Pamukova'da yaşanan 3.2 büyüklüğündeki depremle kendini hatırlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) İstanbul'u mu? Yoksa Bursa'yı mı tehdit ediyor sorusuna dikkat çekti.

''Gece, Pamukova da yaşanan M3,2 deprem yılın başında uyarı şeklindeki sorumuzu gündeme taşıdı.'' diyen Prof. Bektaş,

''Neden'' sorusuna ise,

Çünkü, KAF'ın Kuzey Kolundaki depremsellik DOĞUYA (1912-1999) ; Güney Koldaki depremsellik ise BATIYA (1944 1957-1967) Pamukova'ya göç etmiştir.'' hatırlatmasında bulundu.



Kuzey kolunda değil, güney kolunda...



''Doğudan batıya göç eden KAF'ın 1939 Erzincan deprem serisi İstanbul'dan çok Bursa'yı tehdit ediyor.'' diyen Prof. Dr. Osman Bektaş, sözlerine üç başlık halinde açıklama getirdi.

Buna göre,

1- Bolu'dan sonra depremsellik İstanbul'un bulunduğu KUZEY KOLDA değil GÜNEY KOLDA devam ederek Mudurnu Vadisinde 1957-1967 depremlerini üretmiştir.

2- KUZEY KOL ise İstanbul'un batısından doğusuna doğru 1912-1963-1999 depremlerini üreterek 2022 de Bolu'ya ulaşmıştır.

3- 1999 İzmit depreminin stres transferine bağlı artcıları İstanbul'a doğru değil, sismisitenin arttığı Yalova-Çınarcık istikametinde kümelenmiştir.