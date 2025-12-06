1966 doğumlu İstanbul Milletvekili, özel sektördeki finansal birikimiyle siyasi kariyerini birleştirerek CHP'nin ekonomi ve sivil toplum odaklı çalışmalarına katkı sağlıyor. Bu atama, Özgür Özel liderliğindeki yönetimin, iş dünyası ve STK'larla ilişkileri güçlendirme stratejisini yansıtıyor.

Tamaylıgil, kurultaydaki Parti Meclisi toplantısında açıklanan 18 kişilik MYK listesine yedi yeni isimden biri olarak dahil oldu. Önceki dönemden 12 üyenin listeden çıktığı yapılandırmada, üye sayısı 23'ten 18'e indi. Tamaylıgil'in bu kritik birimdeki rolü, partinin işveren örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloglarını koordine etmeyi kapsıyor. Atama, CHP'nin örgütlenme ve ekonomi politikalarındaki yenilenme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bihlun Tamaylıgil Kimdir

Bihlun Tamaylıgil, 1966 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca biliyor. Özel sektörde uzun yıllar finans alanında çalıştı. Sermaye Piyasası Aracı Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu deneyim, onu ekonomi ve iş dünyası ilişkilerinde uzman bir isim haline getirdi.

Kişisel hayatı hakkında sınırlı bilgi paylaşılıyor. Siyasi kariyeri ön planda olan Tamaylıgil, CHP tabanında sadık bir figür olarak biliniyor. Ailevi detaylar kamuoyunda yer almıyor, ancak profesyonel geçmişiyle tanınıyor. İstanbul kökenli olması, partinin büyükşehir örgütlenmesinde etkili rol oynamasını sağladı.

Tamaylıgil, kadın temsiliyetine önem veren bir profil çiziyor. CHP'nin kadın kollarında aktif yer aldı. Bu yaklaşım, onun MYK'daki görevinde STK'larla ilişkilerde belirleyici olacak.

Bihlun Tamaylıgil Siyasi Kariyeri

Bihlun Tamaylıgil, CHP'de çeşitli üst düzey görevler üstlendi. Genel sekreter yardımcılığı, genel başkan yardımcılığı, genel sekreterlik ve parti sözcülüğü yaptı. Bu roller, partinin iç işleyişinde koordinasyon becerisini gösterdi. 22., 23., 24., 25. ve 26. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM'de ekonomi komisyonlarında çalıştı.

Siyasi yolculuğu, CHP'nin muhalefet dönemlerinde örgütlenme çabalarına odaklandı. İzmir bağlantılarıyla dikkat çeken Tamaylıgil, kurultay öncesi Parti Meclisi'nde yer aldı. Bu birikim, onu yeni MYK'ya taşıdı. Milletvekilliği süresince iş dünyası reformları için teklifler sundu.

Tamaylıgil'in kariyeri, partinin ekonomi politikalarına katkı sağladı. Özel sektörden gelen bakışıyla, CHP'nin işveren ilişkilerini güçlendirdi. Son dönemde İzmir İl Başkanlığı adaylığı konuşuldu, ancak MYK tercihi ön plana çıktı.

Bihlun Tamaylıgil CHP MYK Görevi

Bihlun Tamaylıgil, yeni MYK'da İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar'dan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak atandı. Bu birim, partinin sivil toplum ve iş dünyasıyla bağlarını yönetecek. Görev dağılımı, Özgür Özel tarafından Parti Meclisi'nde onaylandı. Tamaylıgil, bu rolde diyalog köprüsü kurmayı hedefliyor.

Atama, CHP'nin 2025 kurultayı sonrası yenilenme sürecinin parçası. Yedi yeni isimle güçlenen kadro, kadın ve genç temsiliyetini koruyor. Tamaylıgil'in finansal deneyimi, ekonomi politikalarında etkili olacak. Parti Sözcüsü Zeynel Emre ile birlikte, iletişim ve örgütlenme alanlarında koordinasyon sağlayacak.

Tamaylıgil'in görevi, CHP'nin STK'larla ortak projelerini artıracak. Önümüzdeki dönemde işveren örgütleriyle toplantılar düzenleyecek. Bu yapı, partinin muhalefet stratejisini ekonomi odaklı güçlendiriyor.