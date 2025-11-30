Son Mühür- Teklife göre Türk Ceza Kanunu’ndaki 38 farklı suç türü ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar aftan yararlanamayacak. TCK’nın 302–339. maddelerinde yer alan “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasayı ihlal, TBMM ve hükümete karşı suç, silahlı isyan, suç için anlaşma, silahlı örgüt kurma, casusluk” gibi fiiller de düzenlemenin dışında tutuldu.

Bu kapsam dışı suçlar haricinde, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen tüm suçlar için tahliye yolu açılacak.

Tahliyeler için 3 yıl erken geçiş imkanı

Kapalı cezaevlerinde bulunan ve suçu 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen hükümlüler, yasa teklifinin kabul edilmesi halinde 3 yıl daha erken açık cezaevine geçebilecek. Bu geçişin ardından hükümlüler denetimli serbestliğe ayrılarak tahliye edilebilecek.

Düzenleme, kasten öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti dahil olmak üzere pek çok ağır suçta dahi denetimli serbestlik uygulanmasına imkan tanıyor.

Çocuk hükümlüler için planlanan değişiklikten vazgeçildi

TCK’da 18 yaşından küçüklerin işledikleri suçlar için otomatik indirim öngören maddenin kaldırılması yönündeki hazırlıkların da geri çekildiği öğrenildi. Böylece çocuk failler için mevcut indirim mekanizması korunmuş olacak.

Cezaevlerinde kapasite krizi devam ediyor

Toplam kapasitesi 304 bin 964 kişi olan cezaevlerinde halen 420 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Doluluk oranı %138,1, kapasite fazlası ise 116 bin 18 kişi olarak hesaplandı.