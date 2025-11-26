Develi’de bir sarrafta sahte Cumhuriyet altını bozduran 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şahısların araçlarında para, sahte altın ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kuyumcuda sahte altın bozdurdular

Kayseri’nin Develi ilçesinde polis ekipleri, bir kuyumcuda sahte Cumhuriyet altını bozduran kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Kontrollerde şüphelilerin “dolandırıcılık”, “uyuşturucu imal ve ticareti” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Araçlarda para, sahte altın ve uyuşturucu çıktı

Polis ekiplerinin araçlarda yaptığı aramalarda 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor.