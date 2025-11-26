Son Mühür - AFAD, sosyal medyada yer alan “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı’nın iptal edildiği ve hazırlıklar için milyonlarca liranın boşa harcandığı” yönündeki paylaşımların doğru olmadığını duyurdu. Kurum, söz konusu içeriklerin dezenformasyon niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Tatbikat ileri tarihe alındı

Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2025 yılı içinde 12 bölge ve 28 yerel olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi. 26 Kasım 2025’te Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan “Ulusal Afet Tatbikatı”nın ise paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucunda ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. AFAD, tatbikatın planlama sürecinde herhangi bir harcama veya satın alma yapılmadığını da vurguladı.

“Yalnızca resmi açıklamalara itibar edin”

Kurum, kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesini ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almasının önem taşıdığını belirterek açıklamasını tamamladı.